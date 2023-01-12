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Isparta'da doktoru darp eden şüpheli gözaltına alındı

Isparta'da doktoru darp eden şüpheli gözaltına alındı
Isparta'da doktoru darp eden şüpheli gözaltına alındı

Isparta Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Doğan Ak hasta yakını tarafından darp edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün Isparta Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Doğan Ak ile hasta yakını H.A arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor, hasta yakını tarafından darp edildi. Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunması üzerine şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Rukiye Senem Ok - Ali Serkan Aygün

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