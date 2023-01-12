Isparta'da doktoru darp eden şüpheli gözaltına alındı

Olay, bugün Isparta Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Doğan Ak ile hasta yakını H.A arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor, hasta yakını tarafından darp edildi. Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunması üzerine şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Rukiye Senem Ok - Ali Serkan Aygün

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