İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 firari yakalandı

Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 firari yakalandı
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 firari yakalandı

Bilecik ve Antalya'daki faaliyetleriyle ilgili aldıkları kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 2 FETÖ/PDY üyesi, Isparta'da yakalandı.

Isparta'da FETÖ/PDY mensubu teröristlerin yakalamasına yönelik çalışmalarda, Bilecik ve Antalya'daki faaliyetleriyle ilgili aldıkları kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 2 FETÖ/PDY üyesi, Isparta'da yakalanarak gözaltına alındı. 6 yıl 3 ay hapis cezası olan şahıs, Isparta Merkez Yedişehitler Mahallesi'nde saklandığı adreste; 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan ve başkasına ait kimlik bilgilerini ezberlemek suretiyle gerçek kimliğini saklayan şahıs ise Isparta Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve Isparta Merkez'de saklanan FETÖ/PDY üyeleri cezaevine teslim edildi.

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