Isparta'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, ‘tefecilik yapmak', ‘özel belgede sahtecilik', ‘suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi', ‘tehdit', ‘basit yaralama' ve ‘borçlunun ödeme şartını ihlali' suçlarından yargılanan ve hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Firari şahıs, 25 Mart'ta jandarma ekipleri tarafından çalıştığı işyerinde yakalanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Ali Serkan Aygün

