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Isparta'da kalbi duran 71 yaşındaki hasta hayata döndürüldü

Isparta'da kalbi duran 71 yaşındaki hasta hayata döndürüldü
Isparta'da kalbi duran 71 yaşındaki hasta hayata döndürüldü

Isparta’da yaklaşık 15 gün önce evinde kalp krizi geçirdikten sonra kalbi duran 71 yaşındaki Hasan Parlak, 112 Acil Servis ekiplerinin kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Kalp masajı sırasında göğüs kafesi kırılan ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Parlak, geçirdiği by-pass ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Çelik, hastanın kalbinin durmasının ardından yeniden canlandırma işlemi uygulandığını belirterek, hastaneye getirildikten sonra acil olarak anjiyo işlemi uygulandığını söyledi. Tıkalı damarların by-pass işleminin ardından açıldığını kaydeden Çelik, “Hastamızı yaklaşık 2-3 gün yoğun bakımda takiplerini yaptıktan sonra servisimize aldık. Şu anda genel durumu iyi. Hastamız yüksek riskli hasta grubundaydı. Ağır bir kalp krizi geçirmişti. Ameliyata alırken göğüs kafesinde canlandırma işlemi yapılırken göğüs kafesinde kırıklar vardı. Ama şu anda hastamızı eski sağlığına kavuşturduk” diye konuştu.

71 yaşındaki Hasan Parlak da aracıyla halk pazarından geldikten sonra elindeki poşetleri eve bıraktığını ancak daha sonrasını hatırlamadığını söyledi. Daha önce kalp krizi geçirmediğini ifade eden Parlak, “İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Doktorlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Levent Doğan
 

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