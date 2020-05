Isparta'da karantina süresi tamamlanan 268 vatandaş memleketlerine gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Nisan'da Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 268 kişi, Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinaya alındı. 268 vatandaş, karantina süresinin sona ermesinin ardından bugün memleketlerine gönderildi. Sabah saatlerinde sosyal mesafe kuralına göre tek tek otobüslere alınan vatandaşlara memleketlerine dikmeleri için birer tane lavanta fidesi de hediye edildi.

“Her şeyimiz süperdi”

Ufuk İşmioğulları, karantina süresince her şeyin çok güzel geçtiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunarım. Yurt personellerimize teşekkür ederim. Hiçbir şeyimiz eksik değildi, her şeyimiz süperdi. Her şey için çok teşekkür ederim” dedi.

“Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur ve şeref duydum”

28 yıldır Arabistan'da yaşadığını ifade eden Özkan Yılmaz, “Öncelikle buraya gelmemize Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza, Isparta Valisi, Isparta Belediye Başkanı ile sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 28 yıldır Arabistan'dayım, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur ve şeref duydum. Çünkü başka ülkelerdeki vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu iyilik ve güzellikleri görmediler. Biz devletimiz sayesinde buraya kadar geldik ve en güzel şekilde karşılandık. Sabunundan mendiline kadar her şeyimizi devletimiz karşıladı. Allah devletimize zeval vermesin ve daim etsin” diye konuştu.

“Devletimize teşekkür ediyoruz”

Serhan Çevikoğulları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendileri zor durumdayken sahip çıktığını belirterek, “Devletimize teşekkür ediyoruz. Isparta'da iyi karşılandık. Her şey için teşekkür ederiz” dedi.

Ali Serkan Aygün