Isparta'da orman, milli park ve mesire alanlarına giriş yasağı uzatıldı

Isparta Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada orman, milli park ve mesire alanlarına girişlerin 5 Ağustos'a kadar yasaklandığı belirtilmişti. Valilikten yeni yapılan açıklamada sürenin uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, “Son günlerde ülkemiz ve ilimiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda tedbirlerin gözden geçirilmesi ve ilave tedbirlerin alınması gerekmiştir. Isparta İli dahilindeki ormanlık alanlara (Milli Park Alanları, Ören Yerleri, Piknik ve Mesire Yerleri dahil) görevliler dışında 16 Ağustos 2021 tarihine kadar girişler yasaklanmıştır” denildi.

Ali Serkan Aygün



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