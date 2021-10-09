Isparta'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı

Kaza saat 21.30 sıralarında 102. cadde üzerinde meydana geldi. Kolçelik kavşağından şehir merkezi istikametine seyir halindeki sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 AGE 785 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki ağaca vurdu, sonra yol kenarındaki halk otobüsü durağına çarparak durabildi. Kazada durakta bekleyen 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılar Rabia Nur Baştuğ, Abdülaziz Ahmet Jeylani Muhammed, Shamsa Hassan İsmail, Meryem Sııdı Mohamed, Mohamed Sınıfı Mohamed'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü yanındaki 2 kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.







Muhammed Enes Yapalıkan

