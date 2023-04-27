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Isparta'da servis aracı devrildi: 17 yaralı

Isparta'da servis aracı devrildi: 17 yaralı
Isparta'da servis aracı devrildi: 17 yaralı

Isparta’da yağışlı havanın etkisiyle işçi servis aracının sürücünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Isparta- Afyonkarahisar kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Bildirici'nin kullandığı 32 ACG 168 plakalı işçi servis aracı, Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Meydana gelen kazada servis aracında bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rukiye Senem Ok

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