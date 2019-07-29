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Isparta'da Somalili askerlere komando eğitimi

Isparta'da Somalili askerlere komando eğitimi
Isparta'da Somalili askerlere komando eğitimi

Isparta’da komando eğitimini tamamlayan Somalili askerler düzenlenen törenle bröve aldılar.

Isparta’da Somalili askerlere komando eğitimi - Tıkla İzle

Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında Somalili askerler için düzenlenen "Misafir Askeri Personel Komando Temel Kursu" 26 Temmuz'da tamamlandı. Eğitim sonundaki törene Somalili askerler ellerinde Türk ve Somali bayraklarıyla katıldılar. Törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından geçit töreni gerçekleştirilerek, askerler komutanlarından bröve aldılar. Somalili komandoların törende açtıkları Türk Bayrağı ve Atatürk resmi bulunan üzerinde Somalice ‘Biz cesaretle hazırlanan birer komandoyuz' yazılı pankart da büyük alkış aldı.  

Feti Kılıç

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