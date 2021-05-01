Isparta'da tam kapanma döneminde alkol ürünleri satışı yasaklandı

İl Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma dönemiyle ilgili yeni tedbir kararı aldı. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde İlimiz genelinde bulunan tekel büfelerinin kapalı tutulmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkol ürünü satışı yapılmamasına karar verilmiştir” denildi.

Ali Serkan Aygün

