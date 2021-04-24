İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da tırın lastiği patladı, faciadan dönüldü

Isparta'da tırın lastiği patladı, faciadan dönüldü
Isparta'da tırın lastiği patladı, faciadan dönüldü

Isparta’da lastiği patlayan tır önce bariyerlere çarptı sonra karşı yola geçti. Kazada büyük bir faciadan dönüldü.

Isparta’da tırın lastiği patladı, faciadan dönüldü - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Isparta-Keçiborlu karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken lastiği patlayınca orta refüjdeki bariyerlere çarparak, karşı yola geçti. Kazada şans eseri kimseye zarar gelmezken büyük bir faciadan dönüldü. Kazanın ardından olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından tır bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ali Serkan Aygün - Muhammed Enes Yapalıkan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.