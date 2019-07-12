Isparta'da yasa dışı silah satışına jandarma baskını: 2 gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Gelendost ilçesinde 2 şahsın yasa dışı silah satışı yapacağını tespit etti. İlçeye bağlı Yenice köyündeki Kemer Mahallesi'nde baskın düzenleyen ekipler, bir araçta bulunan S.G. (57) ve B.G. (29) ile birlikte 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 4 adet 7,65 çapında tabanca, 5 adet şarjör, 69 adet bu tabancalara ait fişek ve kasatura ele geçirdi.

Konuyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alan Jandarma ekipleri, ele geçirilen silah ve fişeklere de el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin, gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği belirtilirken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Feti Kılıç