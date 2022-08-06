İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Isparta'da yelken bidonlu kavga kamerada

Isparta'da yelken bidonlu kavga kamerada
Isparta'da yelken bidonlu kavga kamerada

Isparta'da ikisi kadın, beş kişi arasındaki yumruk ve yelken bidonlu kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'da yelken bidonlu kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, kent merkezinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde dün akşam meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların ve yelken bidonlarının havada uçuştuğu kavgaya grup içerisinde bulunan 2 kadın da dahil oldu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga güçlükle ayrıldı.

Vatandaşlar kavgayı film izler gibi izledi

İkili grup arasında çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi. Yumrukların ve yelken bidonlarının havada uçuştuğu kavgaya bazı vatandaşlar gülerek tepki verirken, bazı vatandaşlar ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Rukiye Senem Ok
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.