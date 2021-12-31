Isparta'da yeni yıl öncesi gıda ve Covid 19 denetimi

Özellikle yılbaşı sürecinde üretim ve tüketimi artan alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş, şekerleme, pastacılık ürünleri, et ürünleri gibi gıda sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yılbaşına hazırlık denetimleri yoğunlaştırıldı ve tedbirler arttırıldı. Yılbaşı sürecinde, faaliyetleri daha da yoğunlaşan, gıda işletmelerinin gıda güvenliği, hijyen gereklilikleri ve Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, yapılan denetimlerde gıda işletmecilerinden gıda güvenliği gereklilikleri ve salgın tedbirleri ile ilgili olarak kurallara dikkat edilmesi istendiği belirtildi.

Pandemi hassasiyetinin devam etmesi nedeniyle Covid-19 korunma tedbirlerine dikkat çekilerek, yapılan denetimlerde İşletme girişine, alışveriş kasası önüne ve müşteri alanlarına 1,5 metre mesafeli aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretlemeleri yapılması gerektiği vurgulandı, ekipler tarafından mesafe ihlallerine müsaade edilmemesi ve gerekli hijyen kurallarına uyulması gerektiği hususunda uyarılarda bulunuldu.

Oğuzhan Uysal