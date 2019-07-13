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Isparta'daki Kara Havacılık Okulu'nda yangın

Isparta'daki Kara Havacılık Okulu'nda yangın
Isparta'daki Kara Havacılık Okulu'nda yangın

Isparta’daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nda yapımı devam eden binalarda yangın korku dolu anlar yaşattı.

İnşaat halinde ve boş olduğu belirtilen binalarda yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Aynı bölgede yaklaşık 12 gün önce de yangın çıkmış, havadan helikopter destekli müdahaleyle söndürülmüştü. 

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 14.00 sıralarında Isparta'nın Keçiborlu ilçesi sınırlarında kalan Kara Havacılık Okul Komutanlığı bünyesinde bulunan inşaat halindeki binalarda dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana geldi. 

Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde inşaat halindeki binanın çatı kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye Keçiborlu, Isparta il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınabilirken, yaşanan olayda can kaybı bulunmaması sevindirici oldu. 

12 gün önce yine yanmıştı 

Kara Havacılık Okulu'nda 1 Temmuz'da da aynı bölgede yangın çıkmış, yangının büyümesi üzerine il merkezi, ilçeler ve havadan helikopter desteğiyle söndürme çalışmaları yapılmıştı. Önceki yangında da maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmamıştı.  

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