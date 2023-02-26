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Ispartakule'de hafriyat kamyonu üst geçide takılarak devrildi

Ispartakule'de hafriyat kamyonu üst geçide takılarak devrildi
Ispartakule'de hafriyat kamyonu üst geçide takılarak devrildi

TEM Otoyolu Ispartakule'de üst geçide takılan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada yaralanan olmazken kamyonun dorsesindeki hafriyat yola saçıldı.

Ispartakule'de hafriyat kamyonu üst geçide takılarak devrildi - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ispartakule mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde E.S.A. idaresindeki 41 TC 505 plakalı hafriyat kamyonu, dorsesinin üst geçide takılmasıyla devrildi. Kamyon sürücüsü E.S.A., kazadan yara almadan kurtulurken, dorsedeki hafriyat yola döküldü. Kaza sonrası trafikte yoğunluk oluşurken ihbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kamyonun çekilmesi ve yolun temizlenmesi ile tek şeritten ilerleyen trafik normale döndü.

Mert Yıldırım
 

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