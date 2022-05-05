Isparta'ya yeni AVM

Yönetimi JLL Türkiye tarafından yürütülen Isparta Meydan AVM, 23 Nisan'da ziyarete açıldı. Şehrin merkezinde konumlanan AVM, yarı açık konseptiyle ziyaretçilerin dört mevsim tercih edebileceği ve 180 mağaza ile birçok ihtiyaca cevap verecek.

AVM hakkında bilgi veren JLL Türkiye Eş CEO'su Tarkan Ander, “Toplam kiralanabilir alanı 60 bin 250 metrekare olan ve Isparta Belediyesi'nin destekleri ile hizmete giren Isparta Meydan Alışveriş Merkezimiz, bünyesinde yer alan Belediye Kültür Merkezi ve camii ile, aynı zamanda bankalara bulunan entegre girişleriyle sirkülasyon oluşturup, bin araçlık otopark kapasitesi ve özellikle 5 bin metrekarelik meydan alanıyla fark oluşturacak. Ekonominin kalbin attığı bir lokasyonda olan AVM, bölge halkının çeyrek asırlık hayalinin ürünü” dedi.

“AVM genç nüfusun buluşma noktası olacak”

JLL Türkiye tarafından yönetilecek alışveriş merkezi için JLL Türkiye Eş CEO'su Dora Şahintürk, “Şehrin en merkezi noktasında yer alan AVM'nin, meydan alanındaki büyük metrekareli açık konsept kafe ve restoranlarıyla özellikle genç nüfusun uğrak noktalarından biri olmasını bekliyoruz. Alışveriş Merkezimizin, kısa sürede üniversite ve orta öğretim öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Isparta'nın cazibe merkezi haline gelmesini bekliyoruz. Cazip konseptiyle dikkat çeken AVM'nin, komşu illere de tanıtımını yaparak özellikle yakın iller Afyon ve Burdur'dan da ziyaretçi çekmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki yapı marketi, departman mağazaları, ulusal ve uluslararası markaları ve şehrin en büyük çocuk eğlence merkezinin de yer aldığı AVM'de nitelikli cafe ve restoranlar, bowling, sinema gibi diğer eğlence alanları da ziyaretçilerin keyifle vakit geçireceği şekilde tasarlandı. Koçtaş, Efor, Paulmark ve Playpark Isparta'da ilk kez AVM'de ziyaretçilerini bekliyor olacak. Şehrin turizm faaliyetlerini destekleyici etkinlik ve organizasyonlara yer verilecek olan AVM, özellikle bölgenin önemli değerleri olan Gül ve Halı festivallerine de ev sahipliği yapacak. Bölgeye 2 bin kişilik istihdam oluşturacak olan Isparta Meydan AVM 23 Nisan'da düzenlenen açılışla kapılarını ziyaretçilerine açtı. 10 gün boyunca çeşitli etkinliklerin yer alacağı AVM, yıl boyunca birbirinden farklı akiviteleri de bölge halkının beğenisine sunacak.