İspir-Rize il sınırı yolu ile seyahat süresi yarı yarıya azalacak

Milli mücadele ve Cumhuriyetin temelinin atıldığı, önemli kış merkezleri arasında yer alan Erzurum, Avrupa'dan başlayıp, Anadolu üzerinden Uzakdoğu'ya kadar uzanan ticaret yolları üzerinde önemli bir geçiş noktası. Doğu Karadeniz'in Doğu Anadolu ve İran'a açılan kapısı konumunda.

1441 metre uzunluğunda 3 tünel inşa edildi

İspir'in 5 kilometre batısında D-050 Devlet Yolu'nun D-925 Yolu ile kesiştiği noktada başlayan proje, kuzeybatı yönünde devam ederek Rize il sınırında sona eriyor. Projenin bittiği noktadan itibaren kuzey yönünde devam eden yol güzergahında Ovit Dağı Geçidi 14,4 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli ile geçilmekte, İkizdere-İyidere Yolu ile Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşılmakta. Proje kapsamında; her biri çift tüpten oluşan 593 metrelik Özbağ-1 Tüneli, 332 metrelik Özbağ-2 Tüneli ve 516 metrelik Özlüce Tüneli olmak üzere toplam 1441 metre uzunluğunda 3 adet tünel ve 30 metre uzunluğunda Özbağ Köprüsü inşa edildi. Proje ile İspir'den Rize sınırına kadar uzanan kesimde dağlık arazi yapısı nedeniyle virajlarla geçilebilen, trafiğin yavaş ve ağır akışına imkan veren mevcut yolun yerine bölünmüş yol kalitesiyle, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunulmuştur. Rize-Erzurum hattından Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan mevcut yolun bölünmüş yol haline getirilmesiyle; başta tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlanacak.”

Seyahat süresi 10 dakikaya düştü

2018 yılında Ovit Tüneli ile Ovit Dağı Geçidi'nin açılmasıyla Rize-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır illerini birbirine bağlayan kuzey-güney aksını tünel konforunda geçilirken, kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı ve çığ düşmeleri nedeniyle 5 ay trafiğe kapalı olan Rize-İspir-Erzurum Yolu yıl boyunca trafiğe açık kalacak. Hizmete sunulan İspir-Rize İl Sınırı Yolu ile güzergahtaki ulaşım standardı artırılrak, Karadeniz limanlarının Doğu Anadolu üzerinden Doğu ve Ortadoğu ülkelerine konforlu bağlantısı tesis edildi. Proje ile daha önce 20 dakikada kat edilen İspir - Rize İl Sınırı arasındaki 19,7 kilometrelik kesimin 10 dakikada geçilmesi sağlandı.

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