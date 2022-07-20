İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İsrafın böylesi: 15 poşet ekmeği çöpe bıraktılar

İsrafın böylesi: 15 poşet ekmeği çöpe bıraktılar
İsrafın böylesi: 15 poşet ekmeği çöpe bıraktılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde siyah poşete doldurulan yüzlerce ekmek çöpe bırakılması tepkiye sebep oldu.

İsrafın böylesi: 15 poşet ekmeği çöpe bıraktılar - Tıkla İzle

Olay bu sabah saatlerinde Çerkezköy ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde işe giden bir vatandaş, çöp poşetlerine doldurulmuş yüzlerce ekmeğin Çerkezköy Belediyesine ait çöp konteynerin önüne bırakılmış vaziyette buldu. Duruma tepki gösteren Yılmaz Soydan, böyle tablolarla karşılaşmanın utanç verici olduğunu ifade etti.

Ekmeğin çöpe atılmasının şaşkınlığını yaşayan Soydan, “Yer Çerkezköy gerçekten çok büyük bir ayıp. Bunları görünce utanıyorum. Bunları toplayıp sokak hayvanlarına verebilirlerdi. Ormanlara atabilirlerdi. Bizim insanımız bunu yapamamış. Çöpün dibinde 15 poşete yakın ekmek var. Bunu halka dağıtabilirlerdi ama gerçekten ayıp etmişler” dedi.

Halil Dağ

İLGİLİ HABER
Minik eller israfa dikkat çekmek için toprakla buluştu Minik eller israfa dikkat çekmek için toprakla buluştu
İLGİLİ HABER
Teknoloji israfı böyle engellenir: Çöpe değil bilişim sınıfına gittiler Teknoloji israfı böyle engellenir: Çöpe değil bilişim sınıfına gittiler
İLGİLİ HABER
Enerji israfına çözüm arayacak bilim insanlarına TÜBİTAKtan destek Enerji israfına çözüm arayacak bilim insanlarına TÜBİTAK’tan destek

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.