İsrafta başı çekiyoruz

Hükûmet'in “hal yasası” gibi tedbirlerle önünü almaya çalıştığı israfta Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye ‘Gıda Kaybı ve İsraf' başlığında 67 ülke içinde son 3 ülke arasında yer aldı. Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı'nın (BCFN) The Economist Intelligence Unit (EIU) iş birliğiyle hayata geçirdiği Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi'nin 2018 verileri açıklandı. Endekste bu yıl ölçümlenen ülke sayısı da 34'ten 67'ye çıkarıldı.

LİDER FRANSA

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında büyük önem taşıyan gıda sürdürülebilirliği alanındaki en iyi uygulamalara odaklanan Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (GSE) bu yıl ilk sırayı 76,1 puanla Fransa aldı. Fransa'yı 75,6 puanla Hollanda, 75,3 puanla Kanada, 74,1 puanla Finlandiya, 73,8 puanla Japonya takip etti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün tahminlerine göre, küresel olarak üretilen tüm yiyeceklerin üçte birinin kayıp veya israf edildiği günümüzde, Fransa bu tür kayıpları önleme konusunda uyguladığı politikalar ve aldığı tedbirlerle dünyaya öncülük etti. Endeksin sürdürülebilir tarım başlığındaki lideri Avusturya, beslenme konusundaki lideri ise Japonya oldu.

Türkiye, GSE'nde, 17 başlıkta iyi, 11 başlıkta orta, 9 başlıkta ise düşük puan alarak; genel sıralamada 60,1 puan ile 58'inci sırada yer buldu. “Gıda Kaybı ve İsrafı” başlığındaki değerlendirmede gıda kaybı, tüketici düzeyinde gıda atıkları başlıklarında iyi bir puan alan Türkiye, bu iki önemli konuyla ilgili yasal düzenleme ve yatırım eksikliğine ek olarak dağıtım seviyesinde yaşanan kayıplar nedeniyle bu başlıkta en sondaki üç ülke arasında yer aldı.

Türkiye “Sürdürülebilir Tarım” başlığında 35'inci sırada yer alırken, “Beslenme Sorunları” başlığında ise iyi bir performans sergileyerek 33'üncü sırada yer buldu.

İlk 10 ülke

SIRA ÜLKE

1 Fransa

2 Hollanda

3 Kanada

4 Finlandiya

5 Japonya

6 Danimarka

7 Çekya

8 İsveç

9 Avusturya

10 Macaristan

58 TÜRKİYE

ISPANAK TARLADA KALDI

İzmir Foça'da çiftçiler ıspanağı maliyetine bile satamadıklarını belirtip, toplamıyor. Ürünlerine alıcı bulamadıklarını belirten üreticiler, soğan fiyatlarında yaşanan artışın, böyle giderse gelecek sene ıspanakta da görüleceğini kaydetti.