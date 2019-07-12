İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail 2 yılda tedavi için Gazze'den çıkmak isteyen hastaların yüzde 40'ını reddetti

İsrail 2 yılda tedavi için Gazze'den çıkmak isteyen hastaların yüzde 40'ını reddetti
İsrail 2 yılda tedavi için Gazze'den çıkmak isteyen hastaların yüzde 40'ını reddetti

Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, İsrail hükümetinin son 2 yılda tedavi amacı ile Gaze’den ayrılmak isteyen hastaların yüzde 40’ını reddettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, İsrail hükümetinin son 2 yılda Kudüs'te ya da Batı Şerida'da tedavi amacı ile Gaze'den ayrılmak isteyen hastaların yüzde 40'ını reddettiğini açıkladı. Ramallah'da düzenlenen bir programda konuşan Alkaila, İsrailli yetkililerin tedavi amacı ile Gazze'den ayrılan çocukların ailelerine de çocuklarına eşlik etme izni vermediğini ve bu sebeple pek çok çocuğun sadece sağlık çalışanlarının gözetiminde Küdüs ve Batı Şeria'ya tahliye edildiğini vurguladı. Alkaila, İsrail tarafından Gazze'ye uygulanan kuşatmanın sağlık başta olmak üzere Filistinlileri her açıdan zor duruma soktuğunu kaydetti.  

Muhammed Rabah

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.