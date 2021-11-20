İsrail 2021'de bin 149 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Filistin Eğitim Bakanlığı ve Filistin Tutuklular Derneği (PPS), "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında rapor yayımladı. Rapora göre İsrail işgal güçleri, bu yılın başından Ekim ayının sonuna kadar bin 149 çocuğu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çocukların 3'te 2'sini tutuklandı ve fiziksel işkenceye uğradı. Şu anda 160 Filistinli çocuk, 3 farklı İsrail hapishanesinde tutuluyor.

"İsrail güçleri 2021'de 15 öğrenciyi öldürdü"

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin yılbaşından bu yana 15 öğrenciyi öldürdüğü, ev ve okullara yönelik baskınlarda 78 öğrenciyi de gözaltına aldığı bildirildi. İsrail güçlerinin okullara göz yaşartıcı gaz atarak 100 baskın gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öğrencilere isabet eden kurşunlar nedeniyle onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı. Bakanlık, İsrail işgal makamlarının gözaltına alınan çocuklara, tutuklanmaları sırasında ve sonrasında çeşitli işkence yöntemleri uyguladığını da sözlerine ekledi.

İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan çocuklara, tutuklanmaları sırasında ve sonrasında çeşitli işkence yöntemleri uyguladığını da ifade edildi.

Muhammed Rabah

