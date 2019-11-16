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İsrail: '8 kişilik Filistinli ailenin ölmesinde sorumluyuz'

İsrail: '8 kişilik Filistinli ailenin ölmesinde sorumluyuz'
İsrail: '8 kişilik Filistinli ailenin ölmesinde sorumluyuz'

Gazze’de varılan ateşkes öncesi İsrail’in düzenlediği saldırıda Filistinli aileden 8 kişinin ölmesine ilişkin İsrail yaptığı açıklamada “Yanlışlıkla oldu” dedi.

İsrail 3 gün önce, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırıları sonucu aynı aileden 8 kişinin ölümüne yol açtı. İsrail, 'yanlışlıkla 8 kişilik Filistinli bir ailenin öldürüldüğünü' açıkladı. Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, "Deyr El Balah'ta boş bir bina olduğu sanıldı, bir ailenin orada yaşadığı bilinmiyordu" şeklinde açıklama yapıldığı yazıldı.

Öte yandan, saldırının ardından İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Deyr El Balah'ta topçu saldırının düzenlendiğini ifade ederek, saldırıların amacının alt yapıyı imha etmek olduğunu, Filistinlileri öldürmenin hedef olmadığını belirtti.

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