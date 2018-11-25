İsrail askerinin yaraladığı Filistinli çocuk sanatçı taburcu oldu

Geçtiğimiz hafta Gazze-İsrail sınırındaki barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan çocuk sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki bulunan Elşati mülteci kampında evine döndü. Çocuk sanatçı Majd Almadhun, hastaneden çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Beni hastaneden çıkaran Allah'a şükürler olsun. Filistin'in özgürlüğünü elde edene dek yolumuza devam edeceğiz. Filistin'in özgürlüğü için çizmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Almadhun, Gazze'deki Filistinlilerin İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Dönüş Yürüyüşlerine çizdiği resimlerle destek olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerlerin açtığı ateş sonucu 233 Filistinli hayatını kaybederken, 22 binden fazla kişi de yaralandı.

Hamad Alnajjar