İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail askerleri, 1' çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, 1' çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı
İsrail askerleri, 1' çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria’daki Eş Halil şehrinde bir çocuğu ve iki genci gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil şehri merkezindeki Bab El Zaviye bölgesinde 3 kişiyi gözaltına aldı. Görgü tanıkları, gözaltına alınanlardan birinin 16 yaşındaki Esed El Natşeh isimli bir çocuğun olduğunu kaydetti.
İsrail askerlerinin bölgeyi işgal etmesi üzerine sivillerle askerler arasında tansiyon yükseldi. İsrail askerleri, Filistinli protestocuları gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak dağıttı.
Resmi rakamlara göre, 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuk dahil olmak üzere İsrail hapisanelerinde 6 bin 500'den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.  

Muhammed Rabah

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.