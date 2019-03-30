İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail askerleri 3 kişi Filistinliyi öldürdü, 316 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri 3 kişi Filistinliyi öldürdü, 316 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri 3 kişi Filistinliyi öldürdü, 316 Filistinliyi yaraladı

Gazze'de barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün birinci yıl dönümünü ve 43’üncü Toprak Günü'nde binlerce Filistinli toplandı. Gösterilerde İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 316 Filistinli yaralandı.

G30 Mart 2018 tarihinde başlayan barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünde ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Gazzeli İsrail'in Filistin'i işgalini protesto için İsrail sınırında toplandı. Göstericilere İsrail işgal güçleri,göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin müdahalesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 316 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. 

Muhammed Rabah

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.