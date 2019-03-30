İsrail askerleri 3 kişi Filistinliyi öldürdü, 316 Filistinliyi yaraladı

G30 Mart 2018 tarihinde başlayan barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünde ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Gazzeli İsrail'in Filistin'i işgalini protesto için İsrail sınırında toplandı. Göstericilere İsrail işgal güçleri,göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin müdahalesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 316 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Muhammed Rabah