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İsrail askerleri Filistin resmi ajansının ofisini bastı

İsrail askerleri Filistin resmi ajansının ofisini bastı
İsrail askerleri Filistin resmi ajansının ofisini bastı

İsrail askerleri, Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın ofisini bastı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin resmi haber ajansının WAFA ofisini bastı. İsrail askerlerinin ofiste arama yaptığı ve güvenlik kamera kayıtlarına el koyduğu ifade edildi.

Öte yandan, İsrail askerleri dün akşam Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 11 İsraillinin yaralanmasının ardından Ramallah kent merkezine baskın düzenledi. İsrail askerlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale ettiği aktarıldı.  

Hamad Alnajjar
 

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