İsrail askerleri, Gazze sınırında 14 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, 15 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması için İsrail'e tepki göstermek amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında protesto gösterisi düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye katılan Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Han Yunus kentinin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösteride İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 14 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, yaralılardan 5 kişinin gerçek mermi ile yaralandığını aktardı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu ise yaptığı açıklamada, halkımızın talepleri yerine getirilene kadar kitlelerin hareketinin ve halk faaliyetlerinin çeşitli şekillerde işgalci İsrail'e baskı yapmak için devam edeceğini vurguladı. Kanu, işgalci İsrail'in Filistin halkının mesajını anlaması gerektiğini ifade ederek, işgalin halkımızın taleplerine boyun eğip Gazze Şeridi'ndeki kuşatmayı kırmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

Hamad Alnajjar