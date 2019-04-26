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İsrail askerleri Gazze sınırında 60 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 60 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Gazze sınırında 60 Filistinliyi yaraladı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 60 kişi yaralandı.

Filistinlilerin Gazze - İsrail sınırında, İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu aralarında 15 çocuğun ve 4 kadının da bulunduğu 60 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 60 kişinin yaralandığı doğrulanarak İsrail askerlerinin özelikle sağlık çalışanları ve gazetecileri hedef aldığı aktarıldı. 

Filistinlilerin 30 Mart 2018 tarihinden bu yana devam ettiği protestolarda 250'den fazla kişi yaşamını yitirirken 16 binden fazla kişi de yaralandı.  

Muhammed Rabah
 

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