İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü
İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü

İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda yaşanan çatışma sırasında yaralanan 1 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi yaraladı - Tıkla İzle

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda yaşanan çatışma sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail güçleri, Filistinlilerin akşam namazı için Aksa'ya girmelerine izin vermedi. Filistinliler ise bunun üzerine akşam namazını Mescid-i Aksa'nın çevresindeki farklı noktalarda kıldı.  

Hamad Alnajjar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.