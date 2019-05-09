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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılanlara saldırdı

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılanlara saldırdı
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılanlara saldırdı

İsrail ordusu Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek teravih namazına gidenleri darp etti. Namaz sonrası ses bombası atarak 3 Filistinliyi tutukladı.

İsrail kuvvetleri, Kudüs'te teravih namazı sonrasında El-Esbat ve Bab El-Amud kapıları önündeki Filistinlilere ses bombaları attı. Namaza gidenleri darp eden İsrail polisleri, üç Filistinliyi tutukladı. Yerel kaynaklar, İsrail işgal kuvvetlerinin teravih namazından sonra gençleri darp edip tutukladığını söyledi. Kaynaklar, İsrail kuvvetlerinin teravih namazını kılanların dağılması için namazın sona ermesinden hemen sonra ses bombası attığını ifade etti.

İsrail polislerinin kadınları, genç kızları ve yaşlılar dâhil ibadet edenleri bölgeden kovmak için müdahale edip birçoğunu darp etti.  

Muhammed Rabah

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