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İsrail askerleri ve bir Filistinli arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

İsrail askerleri ve bir Filistinli arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
İsrail askerleri ve bir Filistinli arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Gazze - İsrail sınırında İsrail askerleri ve 1 Filistinli arasında çıkan silahlı çatışmada genç Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 3 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Gazze-İsrail sınırında gece saatlerinde 3 İsrail askeri ile 1 Filistinli genç arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda genç Filistinli hayatını kaybederken, 3 İsrail askerinin de yaralandığı belirtildi. Yaralanan İsrail askerlerinin hayati tehlikesi olmadığı ve helikopter ile Soroka Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden Filistinlinin geçtiğimiz Mayıs ayında iki erkek kardeşini İsrail saldırısında kaybeden Hani Abu Salah isimli bir genç olduğu açıklandı. Salah'ın çatışma sırasında üzerinde Hamas üniforması olduğu belirtilirken, Hamas, genç Filistinlinin kimseden bir emir almadığını ve olayın kendi inisiyatifi doğrultusunda geliştiğine inandıklarını açıkladı.

Öte yandan, çatışmanın devam ettiği sırada İsrail tanklarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Huzaa beldesinde Hamas'a ait bir gözlem noktasını vurduğu saldırıda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.  

Hamad Alnajjar

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