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İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale: 1 ölü, 30 yaralı

İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale: 1 ölü, 30 yaralı
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale: 1 ölü, 30 yaralı

İsrail askerlerinin Filistinlilerin barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine sert müdahalesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin doğu sınırında devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 30 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Kudra, hayatını kaybeden Filistinlinin 24 yaşındaki Abdullah Abdelal'ın olduğu aktardı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana İsrail işgaline Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesinde bugüne kadar 304 Filistinli yaşamını yitirirken 17 binden fazla Filistinli de yaralandı.

Hamad Alnajjar


 

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