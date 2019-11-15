İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor

İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor
İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor

İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne ait mevzileri vurdu.

İsrail, dün sabah varılan ateşkese rağmen Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Hanyunus ve Refah kentlerindeki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne ait noktaları vurdu. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi. Hava saldırısını açıklayan İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'in güneyine iki roket atıldığını, roketlerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini öne sürdü.

Mısır, ateşkes için ara buluculuk yapmıştı

İsrail 12 Kasım sabahı İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın öldürmesinin ardından Gazze'ye saldırı başlatmıştı. İslami Cihad Hareketi de saldırıya karşılık olarak İsrail'in farklı bölgelerine roket saldırısı düzenledi. İki gün süren saldırıların ardından dün sabah erken saatlerinde Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ve İslami Cihad arasında ateşkes sağlandı.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 34 Filistinli hayatını kaybederken 100'den fazla Filistinli yaralandı.

Hamad Alnajjar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.