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İsrail, Avustralya'ya direkt uçuş denemelerine başlayacak

İsrail, Avustralya'ya direkt uçuş denemelerine başlayacak
İsrail, Avustralya'ya direkt uçuş denemelerine başlayacak

İsrail Havayolu El Al, Avustralya'ya direkt uçuş denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.

İsrail Havayolu El Al tarafından yapılan açıklamada, Nisan ve Mayıs aylarında Avustralya'nın Melbourne kentine direkt uçuş gerçekleştirileceği duyuruldu. Söz konuşu uçuşun İsrail havacılık endüstrisinin bugüne kadarki en uzun uçuşu olacağı belirtilirken, Fısıh Bayramı tatilinden önce ve sonra çift yönlü düzenlenecek 3 deneme uçuşunda Boeing 787 Dreamliner uçağının kullanılacağı ifade edildi. Tel Aviv-Melbourne uçuşunun süresinin 16 saat 15 dakika, Melbourne-Tel Aviv dönüş uçuşunun ise 17 saat 45 dakika sürmesi tahmin ediliyor.

Ticari ve Sanayi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Strassburger yaptığı açıklamada, “Bu rotada uçuş gerçekleştirilmesi için sivil havacılık otoriteleri de dahil olmak üzere hükümet partilerinin onayı gerekecek. Havayolu önümüzdeki aylarda düzenli operasyonlara karar verecek” ifadelerini kullandı.

Yetkili, böyle bir yolun Avustralya gezisini önemli ölçüde kısaltacağını ve iki ülke arasındaki turizm ve ticaret ile siyasi ilişkileri derinleştireceğini de belirtti.

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