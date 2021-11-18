İsrail Başbakanı Bennett'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümüne gelen İsrailli Natalie ve Mordi Oknin adlı evli çift, 11 Kasım'da kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekmiş, kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan iki şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürülmüştü. Olayın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrailli çift ile Türk vatandaşı İ.A.'yı gözaltına almıştı.

Çiftin serbest bırakılmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Naftali Bennett ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Bennett'in Erdoğan'a Türkiye'de tutuklu bulunan İsrailli çiftin serbest bırakılmasından dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Bennett'in sorunun çözülmesine yardımcı olan Türk yetkililere de “takdirini dile getirdiği” belirtildi.

Söz konusu görüşme, İsrail Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında 2013'ten bu yana ilk görüşme oldu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.