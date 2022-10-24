İsrail Başbakanı Lapid: 'İsrail Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olacak'

İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya geldi. Lapid görüşmede yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan ile yapacağı deniz sınırı anlaşmasının ardından İsrail'in yakın gelecekte Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olacağını ifade ederek, anlaşmanın 27 Ekim'de imzalanacağını aktardı. Lapid ayrıca Rutte'ye, “Orta ve uzun vadede yeşil ve yenilenebilir enerji için çözümler bulmak için birlikte çalışmalıyız” dedi.

İsrail ile Lübnan arasında 856 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Her iki taraf da bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. Tartışmalı bölge Lübnan Kana doğal gaz sahası ile İsrail'in Karish sahasının birleştiği noktada yer alırken, 2020'den bu yana sorunun çözümüne yönelik ABD'nin arabuluculuğunda müzakereler yürütülüyordu. Lapid, 11 Ekim'de Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

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