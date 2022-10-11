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İsrail Başbakanı Lapid: 'İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık'

İsrail Başbakanı Lapid: 'İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık'
İsrail Başbakanı Lapid: 'İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık'

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD'nin arabuluculuk yaptığı müzakerelerin ardından İsrail ve Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

İsrail ile Lübnan arasında "deniz sınırının çizilmesine" yönelik yürütülen müzakerelerde sona gelindi. İsrail Başkanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki deniz sınırının çizilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Lapid, "Bu, İsrail'in güvenliğini güçlendirecek, İsrail ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlayacak ve kuzey sınırımızın istikrarını sağlayacak tarihi bir başarıdır" ifadesini kullandı.

Lübnan'ın Baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Elias Bou Saab ise söz konusu anlaşmanın Lübnan'ın tüm taleplerinin dikkate alındığı bir anlaşma olduğunu belirterek, "Diğer tarafın da aynı şekilde hissetmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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