İsrail Başbakanı Lapid'den İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm çıkışı

ABD'nin New York kentinde bulunan İsrail Başbakanı Yair Lapid, BM 77. Genel Kurulu'na hitap etti. Lapid, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme değinerek, "Filistinlilerle iki halk için iki devlete dayalı bir anlaşma, İsrail'in güvenliği, İsrail ekonomisi ve çocuklarımızın geleceği için doğru olandır" dedi.

Herhangi bir anlaşmanın İsrail'i tehdit etmeyecek barışçıl bir Filistin devletine bağlı olacağını da sözlerine ekleyen Lapid, “Gelecekteki Filistin devleti barışçıl olacak. İsrail'in refahını ve varlığını tehdit edecek başka bir terör üssü haline gelmeyecek. İsrail'in tüm vatandaşlarının güvenliğini her zaman koruma yeteneğine sahip olacağız. BM Sözleşmesindeki değerlere göre yaşamamızı isteyebilirsiniz ama onlar için ölmemizi isteyemezsiniz” dedi.

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