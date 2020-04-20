İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sosyal mesafeli protesto

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanında yaklaşık 2 bin kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için siyah bayraklarla protesto gerçekleştirdi. Hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle ülkede başbakanlık koltuğunda istenmeyen Netanyahu'ya siyah bayraklarla tepki gösterilirken hükümetin korona virüs tedbirleri kapsamında getirdiği uygulamalar protesto edildi. Göstericiler, korona virüs nedeniyle halkın cep telefonlarını takibe alma yetkisi veren Netanyahu'nun kişisel hakları ihlal ettiğini belirtti.

Sosyal mesafeli protesto

Protesto öncesinde Rabin Meydanı'nda yerlere işaretler koyulurken protestocuların durabilecekleri yerler belirlendi. Yaklaşık 2 bin kişi, korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla bir araya gelerek protesto düzenledi.

Protestoya katılan muhalefet partisi Yeş Atid'in lideri Yair Lapid yaptığı konuşmada, Başbakan Netanyahu'yu İsrail'de demokrasiyi bitirmekle suçlayarak, "21. yüzyılda demokrasiler böyle ölüyor. Parlamentolar tanklarla basıldığı için ölmüyorlar. İçten içe ölüyorlar" ifadelerini kullandı. Lapid ayrıca, "Netanyahu demokrasi ilkesinin solcu bir söylem olarak algılanmasını istiyor" dedi.

Protestoculardan Tamir Hefetz, "Hükümet anti-demokratik yasalara geçmeye korona virüs ile başladı. Artık uyandım ve alternatif olmadığını fark ettim, yarın çok geç" şeklinde konuştu. Gonen Ben Itzhak ise, "İsrail devleti taşıması gereken sorumluluğu halka aktarıyor" ifadelerini kullandı.

Duruşma Covid-19 nedeniyle ertelenmişti

İsrail Başbakanı Netanyahu aleyhinde 21 Kasım 2019'da dava açılmış, dava açılmasına yönelik izin için geçtiğimiz 2 Aralık'ta Meclise başvurulmuştu. Netanyahu ise 1 Ocak'ta dokunulmazlık talebinde bulunurken 28 Ocak'ta başvurusunu geri çekmişti. Söz konusu gelişme üzerine Başsavcı Mandelblit, Başbakan Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu. Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta işgal altındaki Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı. Netanyahu'nun duruşması virüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 24 Mayıs'a ertelenmişti.

Jeries Bassier