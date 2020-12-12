İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail, Butan ile diplomatik ilişkiler kurdu

İsrail, Butan ile diplomatik ilişkiler kurdu
İsrail, Butan ile diplomatik ilişkiler kurdu

İsrail, Güney Asya ülkesi Butan ile diplomatik ilişki kurdu.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in Güney Asya ülkesi olan Butan ile ilk kez diplomatik ilişkiler kurduğu ve anlaşmanın İsrail'in Hindistan Büyükelçisi Ron Malka tarafından imzalandığı belirtildi. Butan ile yapılan anlaşmanın, İsrail'in son aylarda Arap ülkeleri ile imzaladığı normalleşme anlaşmalarıyla hiçbir ilgisi olmadığı ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Butanlı mevkidaşı Tandi Dorje geçen hafta telefonda görüşmüştü. Bakanlar iki ülke arasında su yönetimi, tarım ve sağlık alanlarında işbirliği yapmayı kabul etmişti.

750 bin kişilik nüfusa sahip olan Butan'ın batısında ve güneyinde Hindistan, kuzeyinde ise Çin'in Tibet bölgesi yer alır. Butan'ın sadece 53 ülkeyle resmi diplomatik ilişkileri bulunurken, ABD, Çin, Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya ile diplomatik ilişkisi yok.

Hamad Alnajjar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.