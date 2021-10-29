İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Kefr Kasım'da 23'ü çocuk 49 kişinin öldürüldüğü katliamın yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Herzog, "49 kurbanın anısının, ailelerinin, sizin ve Kefr Kasım sakinlerinin önünde başımı eğiyorum" ifadelerini kullanarak Arapça özür diledi. Herzog, "Kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum” şeklinde konuştu.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez de 2007'de ziyaret ettiği Kefr Kasım'da katliam nedeniyle özür dilemişti.

Kefr Kasım katliamı

İsrail, 29 Ekim 1956'da Ürdün sınırındaki tüm Arap yerleşimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasaktan habersiz olan ve akşam saatlerinde işten eve dönen sivillere İsrail sınır birlikleri ateş açmıştı. Yüksek Mahkeme daha sonra yaşanan olayın "ahlaksız" ve "yasa dışı" olduğuna karar vermişti. Polisler hapis cezasına çarptırılırken, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.