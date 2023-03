İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan tartışmalı yargı reformu konusunda uzlaşı sinyali

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yasalaştırmak istediği yargı reformuna yönelik tepkiler devam ederken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tartışmalı yargı reformu hakkında uzlaşının "yakın” olduğunu belirtti. Herzog yaptığı açıklamada, “Mutabakata varılmış bir taslak ihtimaline her zamankinden daha yakınız. Çoğu konuda perde arkasında anlaşmalar var" dedi.

"Ülkeyi ve vatandaşları her şeyin üstünde tutmanın" artık iktidardaki koalisyon hükümeti ve muhalefet liderlerine bağlı olduğunu ifade eden Herzog, planının her iki tarafı da yatıştırmak konusunda işe yaradığını sözlerine ekledi.

Muhalefet liderleri Yair Lapid ve Benny Gantz ise Cumhurbaşkanı Herzog'un uzlaşmaya varma çabalarını överek, Netanyahu'nun "dürüst ve etkili diyalog" için yasama sürecini durdurmasını talep etti. Lapid ve Gantz yaptıkları ortak açıklamada, "İsrail ulusal bir acil durumun eşiğinde ve Netanyahu durmayı reddediyor" dedi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin eski komutanlarından Netanyahu'ya mektup

İsrail Hava Kuvvetleri'nde görevli olan 37 yedek pilotun dün yargı reformuna tepki olarak 8 Mart'taki eğitimlere katılmayacağına yönelik açıklamasının ardından İsrail Hava Kuvvetleri'nde görevli 10 eski komutan, yargı reformunun "ciddi ve somut" tehdit konusunda Netanyahu'ya uyarıda bulundukları bir mektup yayınladı.

"Protestoya, fikir ayrılıklarına, fikir beyan etmeye yer var ama reddetmeye yer yok"

Herzog'un açıklamasına cevap vermeyen Netanyahu ise, 37 yedek pilotun dünkü açıklaması hakkında açıklamada bulundu. İşgal altındaki Batı Şeria'daki Beit Horon yerleşimindeki bir sınır karakolunda konuşan Netanyahu, askerlerin "aralarındaki mücadelelere ve anlaşmazlıklara bakılmaksızın İsrail'in tüm savaşları boyunca" savaş alanında birlik içinde durduklarını söyleyerek, "Protestoya, fikir ayrılıklarına, fikir beyan etmeye yer var ama reddetmeye yer yok" dedi.

Tartışmalı yargı reformu

Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD'nin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reformun yasalaşması için mecliste yapılacak üç oturumda da onay alması gereken yasa tasarısı, ilk onayını aldı.

İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor. İsrail'de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar” bulunuyor. Yüksek Mahkeme, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

