İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, BAE'ye gidiyor

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, göreve gelmesinin ardından BAE'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Lapid, temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidiyor. Sosyal medya hesabından uçakta fotoğrafını paylaşan Lapid, “BAE'ye tarihi bir ziyaret için yola çıktık” ifadesini kullandı. Lapid'in ziyareti sırasında, Abu Dabi'de İsrail Büyükelçiliği ve Dubai'de İsrail Konsolosluğu açması bekleniyor.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Lapid'in 29-30 Haziran arasında BAE'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir anlaşma imzalanmıştı. BAE'nın yanı sıra Bahreyn, Sudan ve Fas ile birlikte, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde İsrail ile normalleşme ilişkilerine başlanmıştı.