İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: “İsrail, İran'ın nükleer programını önlemek için tek başına hareket etmeye hazır”

İran'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin sekizinci turu, İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya'nın katılımı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail parlamentosunun Dışişleri ve Savunma Komitesi'ne yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın nükleer programının yeniden canlanmasını önlemek için tek başına hareket etmeye hazır olduğunu ifade etti. Lapid, İsrail'in temel güvenlik meselesinin İran'ın nükleer programı olduğunu ve temel dış politikasının da bunu engellemek olduğunu belirterek, “Son aylarda bu müzakerelerde yer alan tüm ülkelerle ve her şeyden önce ABD ile yoğun bir diyalog içindeydik. Moskova'ya, Paris'e, Londra'ya ve Washington'a İsrail'in İran'ın nükleer bir devlet olmasına izin vermeyeceğini herkese açıkça söyledik. Elbette uluslararası işbirliği içinde hareket etmeyi tercih ediyoruz, ancak gerekirse güvenliğimiz için tek başımıza hareket edeceğiz" dedi.

İsrail, söz konusu müzakerelerde İran nükleer programının izlenmesine izin veren bir anlaşma bekliyor. İran'ı nükleer anlaşmaya geri döndürme ve ABD yaptırımlarını kaldırma konulu Viyana müzakerelerinin yedinci turu 29 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında yapılmış, taraflar İran'ın çıkarlarını kapsayan hükümleri içeren anlaşmanın iki taslağı üzerinde anlaşmıştı.