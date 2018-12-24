İsrail erken seçime gidiyor

İsrail'de koalisyon partilerinin liderleri oy birliğiyle parlamentonun dağılmasıyla birlikte erken seçime gidileceğini duyurdu. Koalisyon partilerinin liderleri tarafından Nisan ayının başında seçimin gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Yesh Atid Partisi Yönetim Kurulu Başkanı Yair Lapid, partisinin İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF), yönelik yasa tasarısını kabul etmeyeceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra erken seçim kararı geldi. İddiaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, IDF yasa tasarısının kabul edilmesi için yeterince oy toplamayacağı sebebiyle erken seçim kararını onayladı.

Liderler, ulusal ve bütçe konularının dışında İsrail'in yasama organı olan Knesset'i feshedeceklerini ve 2019'un Nisan ayında seçimlere gidileceğini duyurdu.

Öte yandan seçim süresi boyunca hükümet ile Knesset arasındaki işbirliğinin ve seçimlerden sonra ortaklıklarının devam edeceği bildirildi.

