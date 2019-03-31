İsrail, Gazze ile İsrail arasındaki Erez sınır kapısını açtı

Erez sınır kapısının açılmasının hafta içinde Mısırın arabulucuğuyla Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkesin uygulanması olarak değerlendirildi.

Anlaşma, Hamas'ın “gece usandırma birimleri” nin faaliyetlerini durdurması sınır çitlerine patlayıcı madde atmamasını şart koşuyor. Geçidin açılmasından önce Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 5 roket atıldığı belirtildi. Gazze tarafından Eşkol bölgesinde açık araziye düştüğü ve her hangi bir hasara yol açmadığı belirtildi. Atılan roketlere misilleme olarak İsrail tanklarının Hamas'ın birkaç mevzisine saldırı atışı yaptığı kaydedildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail'in çabalarının Gazze sınırındaki karışıklığı sona erdirmek olduğunu söyledi.

Netenyahu Facebook sayfasından yaptığı videolu açıklamasında “Direktifim, Cumartesi gününün sonunda güçlerimizin yerinde kalmasıdır. Bu sükunetin devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Herhangi bir gelişmeye hazırız. İşlerimizi bu şekilde idare ediyor, gerektiği zaman güç kullanıyor ve mümkünse gereksiz savaşlardan uzak duruyoruz” dedi.