İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim noktalarını hedef alıyor

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor. Saldırıları Şafak Vakti operasyonu olarak adlandıran İsrail, Refah bölgesindeki bir binayı vurdu. Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmalarının Refah Belediyesi, Filistin Çalışma Bakanlığı, sivil savunma, polis ve sağlık ekipleri tarafından desteklendiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, 3'ü kadın toplam 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Örgüt lideri öldürüldü

İslami Cihat Örgütünün askeri kolu olarak bilinen Kudüs Tugayları, hayatını kaybedenler arasında örgütün en önde gelen liderlerinden biri olan Halid Mansur'un da olduğunu bildirdi.

İsrail Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldı

İsrail, Jabalya kentinde bulunan Abu Jasser ailesine ait evi vurdu. Savaş uçaklarının bombaladığı evde 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda sivil savunma ekibi, yaralı 8 kişiyi ambulanslarla Al-Shifa Hastanesine sevk etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, 3 gündür devam eden İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi de yaralandı.

"Operasyon gerektiği sürece devam edecek"

İsrail Başbakanı Yair Lapid sivillerin de hedef alındığı saldırılar hakkında, "Operasyon gerektiği sürece devam edecek" demiş, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Güvenlik Ajansı (Shin Bet) ve güvenlik güçleri, barışı yeniden sağlayıp, çocuklara yönelik tehdidi ortadan kaldırana kadar İslami Cihat Örgütü'ne karşı savaşmayı sürdürecek" açıklamasında bulunmuştu.

Muhammed Rabah

