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İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu
İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu

 İsrail, Gazze Şeridi'nin birçok noktasına hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu - Tıkla İzle

İsrail, Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla vurdu. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün akşam Gazze'den İsrail'e fırlatılan füzeye misilleme olarak Hamas'a ait bir silah üretim tesisinin vurulduğu belirtildi. Gazze Şeridi'ndeki Nahal Oz ve Kfar Izza bölgelerinin de hedef alındığı saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise, saldırıdan kısa bir süre sonra İsrail'e ait uçakların uçaksavar füzelerle hedef alındığını açıkladı.

Jeries Bassier - Muhammed Rabah
 

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