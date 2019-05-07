İsrail Gazze'de 800'den fazla binaya zarar verdi

İsrail'in Gazze'yi bombardımanın ardından yapılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Gazze İmar Bakan Yardımcısı Naci Serhan, 3 gün süren bombardımanda 130 binanın tamamen yıkıldığını, 700'den fazla binanın da hasar aldığını açıkladı. Serhan, İsrail'in saldırılarının başladığı andan beri Bakanlığa bağlı tüm acil durum ekiplerinin, hasar gören binaların tahliyesi için çalıştığını ve minimum can kaybı için çalıştıklarını kaydetti.

Serhan, İsrail'in saldırganlığını kınayarak, uluslararası topluma İsrail'in sivil binaları hedef almasına müdahale etmesi için çağrıda bulundu. Serhan, sivil binaların hedef alınmasının uluslararası yasalara ve anlaşmalara aykırı olduğuna dikkat çekti.

Serhan, yaraların sarılması ve ailelerin evlerinin yeniden inşası için hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini kaydetti. İsrail'in saldırılarında 27 sivil hayatını kaybetmiş, 154 kişi yaralanmıştı.

Muhammed Rabah